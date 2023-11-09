شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة تستأصل "رتج ميكل" من معدة طفل بعمر عامين في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن أطباء جراحة متخصصون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إجراء عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر عامين، كان يعاني من ألم حاد في البطن مع خروج دم مختلط بالبراز.

أوضح تجمع القصيم الصحي، في بيان، أنه أجريت للطفل عدداً من الفحوصات والتحاليل المخبرية لتشخيص الحالة، كما تم إجراء أشعة بجهاز السونار والتي أظهرت وجود كتلة ملتهبة على أمعاء الطفل.

تجمع القصيم الصحي

ذكر أنه عند إجراء المنظار الجراحي للطفل اتضح أن الكتلة على الأمعاء كانت ملتصقة بجدار البطن، وبعد القيام بإجراء التسليخ تبين بأنها كتلة تعرف بـ"رتج ميكل" فباشر الفريق الطبي باستئصالها من الأمعاء، وبعدها خياطة وتوصيل الأمعاء وإعادتها لوضعها وداء لوظيفتها الطبيعة.

وأكد التجمع أن الوضع الصحي للطفل تحسن بشكل ملحوظ بعد التدخل الجراحي الناجح، وتم تغذيته بشكل جيد ليغادر بعدها المستشفى برفقة ذويه بحالة صحية عامة ممتازة.

جدير بالذكر أن عدد العلميات التي أجراها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة نهاية شهر يوليو من عام 2023 بلغت (5461) عملية، منها 1827 عملية للأطفال.