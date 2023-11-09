شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. استمرار وصول قادة الدول للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف فيصل بن مسلط المنديل، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس مجلس القيادة اليمني

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.

كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شايع بن محسن الزنداني، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيسة جمهورية تنزانيا

وصلت إلى الرياض اليوم، سامية صلحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، والوفد المرافق لها، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة يحيى بن أحمد عكيش، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.