شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: البوابة الإلكترونية المطورة نافذة للخدمات والمعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عدّ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، البوابة الإلكترونية المطورة بدول المجلس، التي دشنها اليوم الوزراء والمحافظون والرؤساء المسؤولون عن برامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، نافذة موحدة للخدمات والمعلومات عن برنامج وهيئات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سعيد بن حمود بن سعيد المعولي.

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الحكومة الرقمية

وأشار إلى ما حققته اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس منذ إنشائها من إنجازات متميزة، والتي جاءت تأكيداً للاهتمام الكبير بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون، من وراء وجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية، تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين والقطاعين العام والخاص، تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم-، لخدمة ورفاهية شعوبهم.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية.