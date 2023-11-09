انت الان تتابع في دوري روشن.. الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 5:17 مساءً

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الخميس على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية للفريق، تلا ذلك الإحماء وتدريب لياقي على عدة محطات مع المعد البدني، بعد ذلك طبق الكوماندوز الجانب التكتيكي الذي سينتهجه لمواجهة الفيحاء، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

كانت هذه تفاصيل خبر في دوري روشن.. الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.