أمريكا: إسرائيل تطبّق هدنة لمدة 4 ساعات شمال غزة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيتُ الأبيض أن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها 4 ساعات، اليوم "الخميس"، في شمال قطاع غزة؛ من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

واعتبر البيت الأبيض ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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