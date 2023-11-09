تراند اليوم : "10 آلاف ماتوا بسبب التهور"..شاهد: إعلامي كويتي يرد على من يدعم ويشجع "حماس" ويهاجم دول الخليج

صحيفة الخليج 365: انتقد الإعلامي الكويتي علي الفضالة من يهاجمون الخليج ويشجعون حماس على استمرار الحرب في فلسطين.

أزمة حماس

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس : " قال سيدنا علي، ما جادلت عالما إلا وغلبته وما جادلت جاهلا إلا غلبني".

وتابع: "في بداية أزمة حماس مع إسرائيل تكلمت وقلت ما هي النتائج والمكاسب التي ستحققها من هذه الحرب، وأنها تعلم أنه سيكون هناك عواقب".

مصلحة إيران

وتساءل : " إيران عندما دخلت سوريا هل وقفت مع الشعب أم مع الرئيس؟، أين المصلحة؟ إيران عندما دعمت حماس هل دعمتها من أجل الشعب الفلسطيني أم من أجل مصلحتها؟ ".

الشعب يدمر

وأكمل: "الشعب يدمر ويضرب بالقنابل، وأنت قاعد تحت التكييف تنظر علينا، لو أنت وعائلتك هناك ستقول وقف الحرب نريد السلام، 10 آلاف شخص قتلوا بسبب التهور، سيدنا محمد قعد مع المسلمين 3 سنوات وهو نبي كان يستطيع يأخذهم رغم عددهم القليل ويحارب الكفار، ولكنه لم يفعل لأنه لا يريد دمار".

وأردف: "تطلع قلة قليلة من شعب وتتسبب في تدمير 2مليون ، أتمنى واحد ممن يشجعون الحرب يروح يقعد هناك ويشوف هيطالب باستمرار الحرب أو لا ".

تركيا

واختتم قائلا: "تركيا لم تطرد السفير، وأذناب إيران يهاجمون الخليج فقط".