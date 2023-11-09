شكرا لقرائتكم لحظة وصول طائرة المساعدات السعودية الأولى لمطار العريش لنقلها إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

وتأتي الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية عبدالرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس خالد بن عالي الشمراني.

وتعد هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

لحظة وصول طائرة المساعدات السعودية

وعرض التلفزيون المصري لقطات لوصول طائرة المساعدات السعودية لمطار العريش، وقالت قناة “القاهرة” الإخبارية، في نبأ عاجل لها، إن المساعدات السعودية سيتم نقلها عبر معبر رفح الحدودي برًا.

ويواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات من جميع أنحاء العالم، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة الذي يتعرض للقصف المتواصل منذ أكثر من شهر.

جسر جوي سعودي نحو غزة

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تجسد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

وبين الدكتور عبدالله الربيعة أن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة ويدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقًا للاحتياج وسرعة الوصول، مؤكدا الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن، وتجسد عمق العلاقات الأخوية وأواصر القربى المتينة التي تربط بين المملكة وفلسطين.

تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وفي سياق متصل، تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، أكثر من 428 مليون ريال، بعد أسبوع فقط من إطلاق الحملة.