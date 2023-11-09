شكرا لقرائتكم السديس: هدفنا خلق البيئة التعبدية الإيمانية وإثراء تجربة القاصدين دينيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كثفت رئاسة الشؤون الدينية جهودها الدينية والتوعوية الميدانية، ورفعت جاهزية كافة الطاقات والإمكانات الدينية؛ من التقانة والقنوات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية؛ لتدعيم رسالة فضائل يوم الجمعة في نفوس المسلمين، ولإثراء تجربة القاصدين، وإيجاد البيئة الإيمانية الملائمة في الحرمين؛ لأداء صلاة الجمعة.

مضاعفة الجهود

وحث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال اجتماعه مع القيادات الدينية بمكتبه بالمسجد الحرام، على مضاعفة الجهود، وأهمية تهيئة الأجواء الدينية التعبدية للمصلين في الحرمين؛ لتوطيد فضيلة يوم الجمعة في النفوس.

قد يهمّك أيضاً

ودعا الشيخ السديس القاصدين والزائرين إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية إيمانية روحانية في الحرمين، وتقوية القيم الإسلامية، والآداب الشرعية.

منظومة من الخدمات

وتقدم رئاسة الشؤون الدينية منظومةً من الخِدمات الدينية الميدانية المتكاملة، المبنية على الحوكمة وقياس الأثر، بهدف إثراء تجربة القاصدين الدينية، والتيسير عليهم، ويشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح، المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، من الخِدمات الدينية المجودة المتقنة.

ويلقي خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله الجهني، فيما يلقي خطبة الجمعة بالمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ.