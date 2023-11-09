شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة / الرياض.. استمرار وصول قادة الدول للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إضافة

رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة - 0189

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / سياسي / رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة الرياض 25 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 09 نوفمبر 2023 م واس وصل إلى الرياض، مساء اليوم، فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. // انتهى //19:51 ت م NNNN

ع / سياسي / رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة - 0186

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / سياسي / رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة الرياض 25 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 09 نوفمبر 2023 م واس وصل إلى الرياض، مساء اليوم، فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف حميد بن عبدالرحمن آل حميد، وسفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة الدكتور بنينكنو بيدرو ماتوتي تانج، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. // انتهى //19:47 ت م NNNN

/ رئيس جمهورية كوت ديفورا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة - 0185

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / سياسي / رئيس جمهورية كوت ديفورا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة الرياض 25 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 09 نوفمبر 2023 م واس وصل إلى الرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس الحسن وتارا رئيس جمهورية كوت ديفورا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وسفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. // انتهى //19:47 ت م NNNN



وصل إلى الرياض، مساء اليوم، الرئيس امرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف حسين سلامة الدخيل الله، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كما وصل إلى الرياض اليوم، الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف فيصل بن مسلط المنديل، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس مجلس القيادة اليمني

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.

كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شايع بن محسن الزنداني، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيسة جمهورية تنزانيا

وصلت إلى الرياض اليوم، سامية صلحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، والوفد المرافق لها، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة يحيى بن أحمد عكيش، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.