شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السفير السعودي في لندن.. "نيوم" تفتتح مكتبها الدولي الأول بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت نيوم، اليوم، أول مكتب دولي لها، في مدينة لندن، بالمملكة المتحدة، والذي سيشكل قاعدة لدعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للمكتب بحضور وتشريف عدد من كبار الشخصيات يتقدمهم كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، أوليفر دودن، والرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر.

مكتب نيوم في لندن

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة: "يوفر افتتاح مكتب نيوم في لندن منصةً لإبراز أهمية هذا المشروع على المستوى العالمي، وللمستثمرين والمؤسسات والمبتكرين في المملكة المتحدة الذين يشاركون نيوم رؤيتها المتمثلة في تغيير أسلوب المعيشة والعمل حول العالم، كما أنَّه يأتي في إطار إيماننا بالدور المهم الذي ستلعبه المملكة المتحدة وقادة الاستثمار في دعم جهود نيوم لتسريع التقدم البشري وتأمين مستقبل جديد ومستدام للجميع".

من جهته، قال النائب أوليفر دودن، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة: "لقد سعدت بحضور حفل الافتتاح الرسمي لمكتب نيوم الدولي الأول في لندن والعالم إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير المملكة لدى المملكة المتحدة، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر.

وأضاف أوليفر دودن: "تجسد الخطوة حدثاً مهما لتعزيز العلاقة بين نيوم والمنظومة المالية والتقنية في لندن، وتوسيع مجالات الشراكة في التصميم وإدارة المشاريع، ما يسهم في نمو الاستثمارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

مواجهة التحديات العالمية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر: "نحن نؤمن بأهمية توسيع انتشارنا الدولي، وتعزيز التعاون مع ألمع العقول في العالم لحل التحديات الأكثر إلحاحاً، ومن هذا المنطلق يأتي اختيار لندن لافتتاح أول مكتب دولي لنا في إطار ترسيخ وجودنا في المملكة المتحدة، والقارة الأوروبية عموماً. فبعد أن عززت نيوم، خلال الأعوام الماضية، استثماراتها الناجحة وشراكاتها المثمرة مع شركات المملكة المتحدة وأوروبا، فإننا نعتزم من خلال المكتب استكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، والترويج لما تملكه نيوم من مقومات وفرص استثمارية فريدة".

ويمثل افتتاح المكتب، الذي يقع في دار تشانسري في المنطقة الوسطى من هولبورن، خطوة مهمة ورئيسة في جهود نيوم لتوسيع وتمكين حضورها الدولي، بعد أن تم عقد العديد من الشراكات الناجحة بين نيوم والعديد من الجهات في المملكة المتحدة وعدد من دول أوروبا، حيث من المتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تحديد المزيد من فرص التعاون مستقبلاً، وتعزيز العلاقات القائمة، بما يسهم في تسريع جهود نيوم لمواجهة التحديات العالمية، من خلال رؤيتها لتحقيق مثالية العيش والعمل والاستدامة.

وسيتولى عبدالله الهزاني منصب الرئيس التنفيذي لمكتب نيوم الجديد في أوروبا، بعد انتقاله من منصبه كمدير تنفيذي في أوكساچون، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في نيوم، كما عمل الهزاني، قبل ذلك، مديراً تنفيذياً في صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي لنيوم.