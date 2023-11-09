شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني.. تخريج دورة الاستجابة الطارئة في حوادث المواد الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، اليوم، حفل تخريج دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة".

ونظمت الدورة، المديرية العامة للدفاع المدني بمعهد الدفاع المدني بمدينة الرياض، بمشاركة منسوبي عدد من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية، وقطاع الدفاع المدني السعودي.

الحماية المدنية

تأتي الدورة في إطار دعم المديرية العامة للدفاع المدني لأنشطة المنظمة الدولية للحماية المدنية السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، تعزيزًا لموقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.