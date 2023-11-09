شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط شخصين لترويجهما مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر و 23,909 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.