شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقيم معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الداخلية، معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للمجاهدين.

ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 28/ 4 / 1445هـ الموافق 12/ 11/ 2023، بمجمع النخيل مول في منطقة الرياض.

وطن بلا مخالف

تهدف وزارة الداخلية إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهودها ممثلةً بقطاعاتها الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

إضافة إلى استعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.