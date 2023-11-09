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المملكة تستضيف الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو

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واس - الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بحضور رفيع المستوى للوزراء ووفود الدول الأعضاء، عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، الاجتماع التنسيقي الـ13.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو.

استضافة المملكة للدورة الـ 44 للإيسيسكو

وأوضحت الإيسيسكو أن الاجتماع شهد توقيع اتفاق استضافة المملكة العربية لأعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024.

كما استعرض ملف ترشح العاصمة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وسعي المملكة إلى تقديم نسخة استثنائية في تاريخ هذا المحفل الدولي.

توطيد العلاقة الوثيقة بين الإيسيسكو واليونسكو

وأكد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، أهمية الاجتماع في توطيد العلاقة الوثيقة بين الإيسيسكو واليونسكو.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لرفع المعاناة التي تتجلى في المظالم التي تشهدها أرض فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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