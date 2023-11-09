شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور رفيع المستوى للوزراء ووفود الدول الأعضاء، عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، الاجتماع التنسيقي الـ13.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو.

استضافة المملكة للدورة الـ 44 للإيسيسكو

وأوضحت الإيسيسكو أن الاجتماع شهد توقيع اتفاق استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024.

كما استعرض ملف ترشح العاصمة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وسعي المملكة إلى تقديم نسخة استثنائية في تاريخ هذا المحفل الدولي.

توطيد العلاقة الوثيقة بين الإيسيسكو واليونسكو

وأكد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، أهمية الاجتماع في توطيد العلاقة الوثيقة بين الإيسيسكو واليونسكو.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لرفع المعاناة التي تتجلى في المظالم التي تشهدها أرض فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة.