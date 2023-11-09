شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع مع نظيره الصومالي اتفاقية عامة للتعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أبشر عمر جامع، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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اتفاقية عامة للتعاون

عقب ذلك، وقع سمو وزير الخارجية ووزير خارجية الصومال على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والصومال، والتي تأتي ضمن رغبة حكومتي البلدين في توثيق أواصر التعاون القائمة، ودعم الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتطوير التعاون في العديد من المجالات، بما يحقق المزيد من التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبد الرحمن الداود.