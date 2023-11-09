شكرا لقرائتكم خبر عن "فتاة سعودية" توفي زوجها فتزوجت من شقيقه الأصغر.. وفي ليلة الزفاف لن تصدق ماحدث!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في إحدى المناسبات العائلية بالعاصمة السعودية الرياض، شاهد أحد الشباب فتاة حسناء من قريباته فوقع في حبها، ولأنه كان ملتزم بالدين والعادات والتقاليد ومعروف بحسن الخلق، لم يستطع الذهاب إلى الفتاة ومصارحتها بما في قلبه، وحاول نسيانها، لكن لم يستطع، فقرر أخيراً أن يخبر والدته بالأمر وطلب منها الذهاب لخطبة الفتاة.

وافق أهل الفتاة على الشاب لأن سيرته عطرة وتمت الخطوبة بالفعل، وبعد بضعة أشهر تم تحديد موعد الزفاف ، حان يوم الزفاف وكان زفافا رائعاً، وانتهى بتوديع الاهل والأصدقاء للعريس وعروسه، وبدا حياة زوجية جديدة.

كانت حياتهما في غاية السعادة الى أن بدأ الشك يتخلل قلب زوجته من ناحيته ، فهو منذ فترة متغير معها ، كما أنها لاحظت محادثته لصديقتها فقد وجدت رقم هاتفها لديه ، وعندما واجهته انكر انه يتواصل معها.

وفي يوم من الأيام تلقى الزوج اتصال فخرج ، وعلى الفور خرجت زوجته بعده فشاهدته يقابل صديقتها، هنا تأكد الشك في قلبها، وقالت في نفسها لقد ضبطته يخونني مع صديقتي.

وهي لاتعلم عن طبيعة علاقتهما.آ خطرت لها فكرة شيطانية وهي التخلص من زوجها فهي لن تقبل أن تأخذه غيرها أو يتركها ، وبالفعل دست له السم في الطعام، وبعد تناوله مات على الفور.

زواجها من شقيق زوجهاآ انتهت مراسيم العزاء، وبعد مرور أشهر قرر الشقيق الصغير أن يتزوج من زوجة شقيقة المتوفي، وبالفعل وافقت الزوجة بعد الكثير من الضغط ، وفي ليلة الزفاف أخبرها زوجها سرا كان يخبئه شقيقه عليها قبل موته ويرتب له لمفاجأتها.

فقد كان يجهز لها مع صديقتها، حفلة كبيرة لاقتراب عيد ميلادها، وكان قد حجز لهما تذاكر سفر ليقضي أسبوعاً خارج البلد ، هنا صدمت الزوجة، وكان الخبر عليها كالصاعقة فقد ظلمت زوجها واسأت الظن به.

ظلت الفتاة تندب حظها ولم تستطع نسيان زوجها السابق الذي ظلمته وشكت أنه يخونها مع صديقتها، وقررت بعد صراع مع نفسها أن تطلب الطلاق من زوجها الجديد وتغادر ذلك المنزل لأنه يذكرها بزوجها السابق.