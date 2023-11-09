شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1849 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقّفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الإدارة أنه تم ضبط 1849 مركبة مخالفة، في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، كما أهابت الإدارة الجميع بضرورة التعاون والتقيّد بالقواعد الواردة في نظام المرور.