"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم عددًا من الدروس العلمية بجامع البراء بن مالك بشرورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 5:58 مساءً

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تقديم المناشط الدعوية والدروس العلمية، حيث ينظم الفرع ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة عددًا من الدروس العلمية، والتي تنطلق يوم السبت القادم بجامع البراء بن مالك بعد صلاة العشاء، بدرس عن "شرح أصول السنة للإمام أحمد" يقدمه الشيخ حمد الكربي وتستمر كل أسبوع باليوم ذاته. كما ينظم الفرع محاضرة عن "آداب المشي إلى الصلاة"، كل يوم أحد من كل أسبوع يلقيها الشيخ فرج المنهالي بجامع ابن شهاب الزهري بعد صلاة العشاء، إلى جانب درس عن "شرح كتاب التوحيد" كل يوم اثنين يلقيه الشيخ مساعد الهمامي بعد صلاة العشاء بجامع روضة الوالدين. يُشار إلى أن الفرع يسعى إلى تكثيف البرامج والدروس العلمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، لنشر العلم الشرعي الصحيح وتوعية الناس بأمور دينهم ودنياهم، وكذلك التحذير من البدع والخرافات.

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