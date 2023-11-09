انت الان تتابع "هزات صادمة".. كم تُكبّد حربُ غزة اقتصادَ إسرائيل أسبوعيًّا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 6:04 مساءً

أعلن بنك إسرائيل المركزي، اليوم "الخميس"، أن التكلفة التي يتكبّدها الاقتصاد الإسرائيلي؛ بسبب نقص القوى العاملة، التي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة "حماس"، تبلغ نحو "600" مليون دولار أسبوعيًّا. وبيّن البنك أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد، وإجلاء نحو "144" ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وتسبّبت الحرب على غزة في هزّات صادمة لاقتصاد إسرائيل البالغ حجمه "488" مليار دولار؛ ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة. وانخفض الشيكل الإسرائيلي بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، وخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من "3%" إلى "2.3%"، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات عدة.

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