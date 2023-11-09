إسرائيل: هدنة الـ4 ساعات توقف تكتيكي وليس وقفًا لإطلاق النار

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس) أن إسرائيل لم توافق على أي وقف لإطلاق النار في حملتها العسكرية على حركة "حماس" في قطاع غزة، لكنها ستواصل السماح بفترات توقف قصيرة الأمد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت: "ليس هناك وقف لإطلاق النار، وأكرر أن ليس هناك وقف لإطلاق النار. ما نفعله أن هذه الهدنة لأربع ساعات، هي فترات توقف تكتيكية ومحلية لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية".

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