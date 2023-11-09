أوضحت شركة الكهرباء أنه يمكن للمستأجرين توثيق عداد الكهرباء باسمهم إلكترونيًا من خلال تطبيق الكهرباء.
وجاء ذلك ردًا على سؤال وجهه أحد المستأجرين عبر حساب الشركة على منصة إكس، قال فيه: “أنا بعقد إيجار إلكتروني.. كيف العداد في السكن يكون موثق باسمي وأنا مستأجر عند صاحب العمارة والشقة حقه”.
وردت الشركة قائلة: “من خلال تطبيق الكهرباء، يمكنك توثيق العداد باسمك كمستأجر والاستفادة من الخدمات الخاصة بالحساب، كما يمكنك إنهاء علاقتك بالعداد آليا في أي وقت من خلال خدمة “إزالة مستفيد من العداد”.
وأضافت الشركة أنه يمكن للمستأجرين الاطلاع على الخطوات اللازمة لتوثيق العداد باسمهم في موقع الشركة الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء: يمكن توثيق عداد الكهرباء باسم المستأجر إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.