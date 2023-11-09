شركة الكهرباء: يمكن توثيق عداد الكهرباء باسم المستأجر إلكترونيًا

أوضحت شركة الكهرباء أنه يمكن للمستأجرين توثيق عداد الكهرباء باسمهم إلكترونيًا من خلال تطبيق الكهرباء.

وجاء ذلك ردًا على سؤال وجهه أحد المستأجرين عبر حساب الشركة على منصة إكس، قال فيه: “أنا بعقد إيجار إلكتروني.. كيف العداد في السكن يكون موثق باسمي وأنا مستأجر عند صاحب العمارة والشقة حقه”.

وردت الشركة قائلة: “من خلال تطبيق الكهرباء، يمكنك توثيق العداد باسمك كمستأجر والاستفادة من الخدمات الخاصة بالحساب، كما يمكنك إنهاء علاقتك بالعداد آليا في أي وقت من خلال خدمة “إزالة مستفيد من العداد”.

وأضافت الشركة أنه يمكن للمستأجرين الاطلاع على الخطوات اللازمة لتوثيق العداد باسمهم في موقع الشركة الإلكتروني.