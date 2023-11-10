"القحطاني" يباشر عمله رئيسًا لبلدية صمخ ويبدأ مهامه بجولة على الأقسام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 9:19 مساءً

باشر رئيس بلدية صمخ عوض بن أحمد القحطاني، مهام عمله الجديد بعد صدور قرار أمين منطقة عسير المهندس عبد الله الجالي، بتكليفه رئيسًا لبلدية صمخ. وتفصيلاً، قام "القحطاني" بجولة شملت أقسام بلدية صمخ للاطلاع على سير العمل، والتقى رؤساء ومديري الأقسام والموظفين، واستمع لشرح عن أداء ومهام الأقسام في البلدية. وأعرب "القحطاني" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة على هذه الثقة.

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