تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس مركز الخليج للأبحاث يكشف حالتين تجبران إسرائيل على التفاوض

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر. رئيس مركز الخليج للأبحاث ، خلال حلوله ضيفا بـ "قناة السعودية " ، عن حالتين تجبران إسرائيل على التفاوض .

اختراق إسرائيل

وقال ، هناك احتمال لسبب اختراق إسرائيل ، وهو أن الثقة الزائدة للإسرائيليين بأن لديهم سور والتجهيزات والأنظمة الإلكترونية اللي عليه راح تمنع أي اختراق ، وممكن أن حماس خططوا وأخذوا جزء بسيط من السور ودخلوا من خلاله ، وكانت جرافاتهم جاهزة .

وتابع: المهم التوقيت وكيف يتم ، وسرعة المباغتة على المستوطنات القريبة من السور والطريقة التي أخذوا فيها الأسرى ونفذوا فيها العمليات ، فهم نفذوا العمليات دون التمييز بين الأشخاص فكان الأمر بالنسبة لهم مستحيل .

دمار غزة

واستكمل: ولكن هل كانت التداعيات محسوبة بهذا الحجم وهذه الطريقة والدمار في غزة والشهداء ممن توفاهم الله من الأطفال والنساء ؟ .. يمكن أحتاج أحد من كتائب القسام أن يٌجيب ، هل كانوا متوقعين هذا الرد ؟ .

دعم أمريكا لإسرائيل

واستطرد: هذا الرد لم يكن سيكون دون وجود دعم سياسي أمني وعسكري ومالي أمريكي ضخم بهذه الدرجة ، فهذا أعطى إسرائيل قوة وشجاعة حيث أراد نتينياهو أن يؤكد للشعب الإسرائيلي أنهم ما زالوا دولة آمنة وقادرة ولديها القدرات وأن العالم يقف معها .

وأردف: إسرائيل ستتفاوض في حالتين ، إما في حالة تحقيق هزائم عسكرية كما حدث قبل ذلك في جنوب لبنان وغزة والتي أدت إلى اتفاقيتين معروفة في هذا الجانب أو أن يصير ضغط داخلي بإسرائيل ، وهذا لا يوجد حيث أنه هناك توافق بأن حماس هي المشكلة ويجب التخلص منها .