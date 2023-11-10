تراند اليوم : بالفيديو.. موظفة أمريكية تكشف تأثير المقاطعة على محلات "ستاربكس " داخل المطارات في أمريكا

صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة تعمل في محل "ستاربكس " في أحد المطارات الأمريكية ، عن تأثير مقاطعة ستاربكس التي يدعو لها العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لدعمها لإسرائيل في حربها على غزة .

وقالت الفتاة في مقطع فيديو : أنا أعمل في المطار ، ودائما أٌسأل عن تأثير الاحتجاجات على متجرنا " ستاربكس " .

وتابعت:" عادةً لا تضربنا الاحتجاجات في " ستاربكس " بالمطار لأن لدينا الكثير من المسافرين خارج البلاد والعديد من الأشخاص الذين يبدون كزائرين يقولون " فقط دعونا نذهب " .

واستكملت : إننا نشعر بالاحتجاجات، فلدينا مئات العملاء، والآن لا نصل حتى إلى نصف عدد العملاء الذي لدينا عادةً في هذه الأيام خاصة هذا الوقت من العام .

واستطردت: هذه الاحتجاجات تنفع إنها تعمل كثيرًا لدرجة أن ستاربكس في المطار يشعر بها .