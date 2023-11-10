شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف ظهر بمقطع مرئي يقطع الأشجار دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مواطنان يقومان بمخالفة قطع الأشجار، فقد تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض من ضبط أحدهما، وجاري استكمال الإجراءات بحق مرافقه.

وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام البيئة ولوائحة التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار والشجيرات مؤكدةً ‏أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو إقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20,000 ريال لكل شجرة.

مخالفات بيئية

أكدت متابعتها لما ينشر من مخالفات بيئية عبر مختلف المنصات، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، نظرًا لما تشكله تلك المخالفات من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وزيادة رقعة التصحر.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.