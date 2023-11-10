شكرا لقرائتكم خبر عن توالي وصول الرؤساء والزعماء الأفارقة إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض الرئيس فور إسوزمنا غناسغبي رئيس جمهورية توغو والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف سعد بن مضحي العنزي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ممثل رئيس الكونغو الديموقراطية

وصل إلى الرياض ممثل رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد فيتال كاميروي لوا كانيجيني كينجي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الكونغو الديموقراطية أحمد بن محمد الوهيب، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية الكونغو الديموقراطية بالرياض سيتا ماهونغو، ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس زامبيا

وصل إلى الرياض الرئيس هكايندي هشيليما رئيس جمهورية زامبيا والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا علي بن سعد القحطاني، وسفير جمهورية زامبيا لدى المملكة دنكان موليما، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس غينيا بيساو

وصل إلى الرياض الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف صالح عبد الله النويصر، وسفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة دينو سيدي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس جمهورية القمر المتحدة

وصل إلى الرياض الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة عطالله بن زايد الزايد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس سيراليون

وصل إلى الرياض الرئيس جولويس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف علي بن إبراهيم الحجي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس بنين

وصل إلى الرياض الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف فهد بن عبد الرحمن الرشيد، وسفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم باغودو زكاري، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ممثل رئيس أنغولا

وصل إلى الرياض ممثل رئيس جمهورية أنغولا وزير الدولة للتنسيق الاقتصادي وعضو مجلس الوزراء لجمهورية أنغولا خوسيه ماسانو، وكان برفقته وزير الدولة للشؤون المالية والخزانة للجمهورية أوتونيل دوس سانتوس، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي دومينقوز فييرا لوبيز، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، رئيس بعثة الشرف بندر بن سليمان المقبل، وسفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كردوزو، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

وصل إلى الرياض النقيب إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد بن عبد الرحمن الدوسري، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل./

رئيس ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية

وصل إلى الرياض الرئيس كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف طلال بن محمد العنزي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس بوروندي

وصل إلى الرياض الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف د. يحيى علي مغرم، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

وصل إلى الرياض الرئيس تواديرا فوستين أرتشانج رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف أسامة محمد كرنشي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس سيشل

وصل إلى الرياض الرئيس ويفيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف أحمد بن حضيري العنزي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس موزمبيق

وصل إلى الرياض الرئيس فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبد الله العيسى، وسفير جمهورية موزمبيق لدى المملكة فيصل فقير قاسم، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس تشاد

وصل إلى الرياض الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، وسفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس الصومال

وصل إلى الرياض د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس غينيا الاستوائية

وصل إلى الرياض الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف حميد بن عبد الرحمن آل حميد، وسفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة د. بنينكنو بيدرو ماتوتي تانج، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس كوت ديفوار

وصل إلى الرياض الرئيس الحسن وتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وسفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس زيمبابوي

وصل إلى الرياض الرئيس امرسون دامبودزو منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف حسين سلامة الدخيل الله، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.