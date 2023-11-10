شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب وأخطرشجرةعربية..تشفيك من مرض السكري لكنها قد تفقدك بصرك وتجعلك أعمى..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر طبيب عيون في المملكة العربية السعودية من شجرة قاتلة يمكن أن تعمي أي شخص يقترب منها أو يلمسها.

قال الدكتور حافظ الفالح أخصائي طب وجراحة العيون والليزك ، في مقطع فيديو ، إن “العشر السام ينتشر في المناطق النائية من المملكة العربية السعودية ، وتطلق أوراقها مادة سامة قد تؤدي إلى إصابة الأفراد بالعمى على الفور”. .

وبحسب الفالح: “تفرز الشجرة مادة حليبية سامة شديدة الخطورة على العين من خلال أوراقها ، وقد تصاب بالعمى إذا لمستها أو دخلت إليها”

وأوضح المستشار السعودي أن “هذه المادة لها تأثير ضار على قرنية العين ، وعلى البالغين والأطفال عدم لمسها”.



وكان البروفيسور عبد المعين الأغا ، أستاذ واستشاري أمراض الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الطب بجدة ، قد حذر في وقت سابق مرضى السكر من استخدام عشبة الشجرة للعلاج ، زاعمًا أنها قد تسبب أعراضًا خطيرة.



كان هذا ردًا على مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع حيث شوهد شابًا فلبينيًا يقطف الزهرة وادعى أن ارتدائها تحت قدميه لمدة ساعة يوميًا لمدة شهر سيعالج مرض السكري بشكل دائم.

قال الدكتور عبد المعين الأغا: “قد تكون للشجرة فوائد إذا تمت معالجة منتجاتها بما يتماشى مع الأعراف والمواصفات الطبية من خلال المعامل والفحوصات والأبحاث” ، لكن استخدام النبتة بشكل عشوائي وطبيعي له تداعيات كبيرة. والقضايا “.