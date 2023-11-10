شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح العلاقة بين الأعاصير وجريان الأودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، على أن هناك علاقة تلازمية بين الأعاصير وجريان الأودية .

وقال الزعاق : بعض الأودية العظيمة لا تجري إلا بأمطار الأعاصير المباشرة أو رطوبتها الغير مباشرة ، حيث تولد الأعاصير رطوبة عالية تحملها الرياح الجنوبية وتتحول إلى سحب ماطرة وبالتالي تحرك الأودية مثل «وادي الرمة» .

وأشار إلى أن الأعاصير كانت لا تحدث في بحر العرب إلا على فترات متباعدة ، وفي العصور المتأخرة أصبح يحدث على فترات متقاربة ، وهذا هو حال «وادي الرمة» ، حيث كان يحدث مرة واحدة كل 30 عام .

وأضاف أن مصادر السحب الماطرة ، أما تكون من رطوبة بحر العرب أو تخريجات من البحر الأحمر ، وإذا اجتمعت مع بعضها تحولت إلى عارض أي سحب ضخمة ممتدة على مسافات واسعة .