تراند اليوم : وزير الخارجية البريطاني يكشف عن شرط انتهاء الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365 : أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي،أن الحرب في قطاع غزة ستنتهي عندما تشعر إسرائيل بأمنها داخل حدودها.

كما دعا حركة حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بإسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في غزة . وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف كليفرلي :" نريد أن نرى الشعب الفلسطيني آمنا، وندعم إسرائيل في تطلعاتها للسلام والدفاع عن النفس ".

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وتابع :" نريد السلام فنحن نحزن لفقدان الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر ونحزن لمقتل الفلسطينيين الذين يقتلون في العملية العسكرية ".