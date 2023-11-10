شكرا لمتابعة خبر عن مختص : مجفف الملابس الأميركي استهلاكه الكهربائي عن مكيفين..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المختص في الكهرباء ماجد الحربي أن مجفف الملابس الأميركي استهلاكه الكهربائي قدر استهلاك مكيفين، لافتاً إلى أن الصيانة الدورية للسخانات تقلل من فاتورة الكهرباء.

وقال الهزلي:” المجفف بحدود الثلاثين أمبير، يعني عن مكيفين شباك أو ثلاث مكيفات سبيليت”

وأضاف ” الصيانة الدورية تقلل نسبة الارتفاع الاستهلاكي، لذلك يجب عمل صيانة دورية على السخانات كل سنة لضمان إعطاء جهد عالي وكذلك توفير في الاستهلاك”