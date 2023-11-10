اخبار السعوديه

مختص : مجفف الملابس الأميركي استهلاكه الكهربائي عن مكيفين..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن مختص : مجفف الملابس الأميركي استهلاكه الكهربائي عن مكيفين..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المختص في الكهرباء ماجد الحربي أن مجفف الملابس الأميركي استهلاكه الكهربائي قدر استهلاك مكيفين، لافتاً إلى أن الصيانة الدورية للسخانات تقلل من فاتورة الكهرباء.

وقال الهزلي:” المجفف بحدود الثلاثين أمبير، يعني عن مكيفين شباك أو ثلاث مكيفات سبيليت”

وأضاف ” الصيانة الدورية تقلل نسبة الارتفاع الاستهلاكي، لذلك يجب عمل صيانة دورية على السخانات كل سنة لضمان إعطاء جهد عالي وكذلك توفير في الاستهلاك”

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا