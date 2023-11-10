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تراند اليوم : بالفيديو.. بندر الدبيخي: محمد الذايدي كان يمجد فيني.. الآن يحاول يستنقص

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صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي بندر الدبيخي، إن الإعلامي محمد الذايدي كان يمجد فيه، متسائلا:" وش اللي فرق؟!".

وأضاف الدبيخي، خلال لقائه ببرنامج "الحصاد الرياضي": كان الذايدي يستشهد بي منذ أسبوع والآن يحاول أن يستنقص مني.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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