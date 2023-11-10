تراند اليوم : بالفيديو.. بندر الدبيخي: محمد الذايدي كان يمجد فيني.. الآن يحاول يستنقص

صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي بندر الدبيخي، إن الإعلامي محمد الذايدي كان يمجد فيه، متسائلا:" وش اللي فرق؟!".

وأضاف الدبيخي، خلال لقائه ببرنامج "الحصاد الرياضي": كان الذايدي يستشهد بي منذ أسبوع والآن يحاول أن يستنقص مني.