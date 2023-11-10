شكرا لقرائتكم الكهرباء: يمكن توثيق العداد باسم المستأجر عبر التطبيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت شركة الكهرباء أنه من خلال تطبيق الكهرباء، يمكن توثيق العداد باسم الشخص كمستأجر والاستفادة من الخدمات الخاصة بالحساب، كما يمكن إنهاء علاقته بالعداد آليًّا في أي وقت من خلال خدمة “ازالة مستفيد من العداد”.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء السعودية أن السداد الجزئي للفواتير متاح مرتين فقط خلال العام الميلادي الواحد بحد أدنى نصف القيمة المقدرة.

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تقسيط الفاتورة

وتلقت الشركة شكوى من أحد المستفيدين قال فيها: “لكم عندي فاتورة عليها 8500 ريال وأبغى أسدد 10% أو أسدد 2000 ريال ومو راضي يقبل السداد، علمًا أنني سددت الشهر اللي فات 5000 لأنها كانت مفصولة والآن شغالة وأمورها تمام بس أبغى أسدد 2000 ريال يرفض الطلب”.

وأشارت الشركة ممثلة في حساب العناية بالعملاء عبر منصة إكس إلى أنه يمكن للمشترك سداد 50% من إجمالي قيمة الفاتورة حصريًّا من خلال موقع وتطبيق الكهرباء بحد أقصى مرتين في العام الميلادي.

وأضافت أنه يشترط أن يكون حساب المستفيد حسابًا سكنيًّا وموثقًا باسمه، ولتوثيق الحسابات نصحت الشركة بتحميل تطبيق الكهرباء ثم التسجيل فيه.

وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن انقطاع الخدمة بشكل آلي من خلال تطبيق الكهرباء الجديد، كما يمكن للمستفيد التحدث مباشرة مع الموظف في حال رغبته بذلك.