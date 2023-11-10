تراند اليوم : شاهد: شاب يكشف عن مكونات مشروب "ديتوكس" يزعم بإنزال الوزن 20 كيلو في الشهر

صحيفة الخليج 365: كشف شاب عن مشروب "ديتوكس" زعم أنه يساهم في التخسيس وينزل 20 كيلو جرام في الشهر الواحد.

وظهر الشاب في الفيديو يوضح مكونات هذا المشروب وهي عبارة عن "3 أكواب ماء دافئ، وحبة ليمون أخضر، وحبة خيار، حبة عود قرفة، مجموعة حبات من القرنفل المسمار ومثلهم من الفلفل الأسود".

بعدها يترك لمدة يوم كامل بالثلاجة ثم يتم تناول كوب واحد كل يوم صباحا على الريق لمدة شهر كامل.

وأوضح أن هذا "الديتوكس" طارد للسموم والسوائل من الجسم.

ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المغردين لكن جاءت أغلب التعليقات غير مصدقة لقدرة هذا المشروب على التخسيس 20 كيلو.

فقال أحد المتابعين: صحيح مفيد لكن مبالغ ينزل الوزن 20 كيلو في الشهر، وأضاف آخر: قصدكم 2 كيلو فالشهر ممكن.

وتابع ثالث قائلا: "كلام فاضي مافي مشروب ينزل وزنك اللي صار باختصار هو ماشي بعجز سعرات وهذا سبب نزوله مو المشروب السحري اللي دخله".