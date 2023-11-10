تراند اليوم : شاهد: متصلة تكشف لمفسر "أحلام " عن علاقتها بجني يحقق لها ما تطلبه.. وتوضح كيف عالج أختها بعد تأخرها في الإنجاب

صحيفة الخليج 365: كشفت متصلة لمفسر أحلام، عن علاقتها بجني يحقق لها ما تطلبه وكيف عالج أختها بعد تأخرها في الإنجاب.

ورم على الرئة

وادعت المتصلة، خلال مقطع فيديو، أن الجني عالج أختها وزوجها اللذان لم ينجبا أطفال حتى رزقا بطفلة، كما زعمت أن زوجها تعافى من الألم الذي يحدث له بسبب ورم على الرئة بقراءة "لا إله إلا الله محمد رسول الله 1000 مرة".

تاج على رأسه

وكشفت المتصلة عن مواصفات الجني، قائلة إنها رأته جالس على كرسي وواضع تاج على رأسه وفي يده عصا، موضحة أنها قال لها "طالعيني.. وأخبرها أن أي شخص يحاول يأذيها لم يستطع لأنه واقف كالحاجز بينهما".

آيات قرآنية

وذكرت أنها عندما تريد أن تحضر الجني تقول "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، مشيرة إلى أنه يطلب منها دائماً الصبر وقراءة آيات قرآنية وأسماء الله الحسنى.

زوجي مسحور

وسأل مفسر الأحلام المتصلة عدة أسئلة عن زوجها وزوجته الأولى، فأجابته بأن زوجها مسحور وأنها الزوجة الثانية وأن لديها 3 أولاد.

الخنقة والتعب

وتطرقت المتصلة للحديث عن الزوجة الأولى لزوجها، قائلة إنها تسوي أعمال له ويشعر بالخنقة والتعب عندما يذهب إليها، لافتة إلى أن زوجها أبلغها بأنه يشعر بالراحة معها بعكس ما يشعر مع زوجته الأولى.

التوبة والاستغفار

وأشارت إلى أنها تصرف على البيت بسبب أن زوجها بخيل، فيما دعا مفسر الأحلام المتصلة بالتوجه إلى الله والتوبة والاستغفار.

شرك بالله

وطلب مفسر الأحلام من المتصلة بفك السحر المعمول لزوجها زوجتها الأولى، كما حذرها من السحر، قائلاً إنه شرك بالله ويخرج من الملة.