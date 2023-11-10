شكرا لمتابعة خبر عن ظهور جني فجأة على فتاة أثناء حديثها مع المفسر فهد القرني خلال بث مباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع مريب أثناء حديث المفسر فهد القرني مع إحدى المرضى إذ حضر الجني على لسان الفتاة فجأة وهي تروي مشكلتها؛ وذلك بكثافة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المفسر فهد القرني يستكشف مشكلة فتاة خلال حديثه معها عبر بث على تيك توك، بينما كانت الفتاة تروي له أعراض ماتمر به من أزمة صحية لا تعرف سببها وكيفية علاجها

وبينما كانت الفتاة تخبر المفسر عن حدوث صوت يتكلم في رأسها، إذ فجأة تحولت وتغير صوتها وبدأت تهاجم المفسر، فيما أكد القرني أن الجني قد حضر عليها، وقام بتلاوة بعض الايات القرآنية حتى انصرف عنها، ثم نصحها بالصلاة والرقية الشرعية واستخدام المسواك.