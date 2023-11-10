تراند اليوم : شاهد.. مشاجرة عنيفة بين متظاهرين مؤيدين لإسرائيل وآخرين لفلسطين في لوس أنجلوس بسبب حماس

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو، مشاجرات جماعية بين متظاهرين مؤيدين لإسرائيل ومؤيدين للفلسطينيين في لوس أنجلوس بسبب عرض الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لفيلم الهجوم الإرهابي لحماس في 7 أكتوبر.

وأظهر الفيديو، أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويتشاجرون في الشوارع مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهم يركلون ويضربون بعضهم بعضًا، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

واستخدمت الشرطة الأمريكية رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين ومن أجل السيطرة على أعمال العنف.

الجدير بالذكر أن عرض غادوت للفيلم قد أثار في وقت سابق جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المؤيدون للفلسطينيين الممثلة الإسرائيلية بدعم الإبادة الجماعية.