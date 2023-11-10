تراند اليوم : تعليق جديد من "نتنياهو" يكشف عن مصير غزة بعد احتلالها وطرد حركة حماس

صحيفة الخليج 365: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس لكن ستكون هناك حاجة إلى "قوة موثوقة" لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين.

حكومة مدنية

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر، وفق قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

قوة موثوقة

وأكمل: " يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس".

السلاح والتطرف

وتابع أنه بعد الحرب "ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها".