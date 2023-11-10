تراند اليوم : أسماء مشاهير جدد ينضمون لحملة مقاطعة "التيك توك" بسبب سياسته المتحيزة ضد السعودية

صحيفة الخليج 365: أنضم عدد آخر من المشاهير في الوطن العربي لمقاطعة تطبيق "التيك توك" بسبب سياسته المتحيزة ضد السعودية.

وكان مشهور التيك توك قعيد المجد قد بدأ حملة مقاطعة التطبيق بسبب السماح للحاقدين الهجوم على المملكة وحجب تعليقات كل من يدافع عن السعودية، ثم تبعه نجوم آخرين مثل الفنانة الكويتية أحلام وغيرها.

ومن بين المشاهير الذين أعلنوا مقاطعة التطبيق أيضا للسبب نفسه :

فايز المالكي

الفنان فايز المالكي، الذي دعا عبر منصة إكس الجمهور لإنشاء تطبيق على جاكو ومقاطعة التيك توك قائلا: "اللي ما يحترمنا ليس له احترام إلى مزبلة التاريخ التيك".

سارة الودعاني

كما أيدت مشهورة سناب شات سارة الودعاني تصرف قعيد المجد قائلة " مقاطعته للتيك توك وهو مجاله شي يُحسب له".

ووصفت بيان التيك توك الذي ينفي استهداف المملكة بأنه كاذب وقالت: مستحيل يعدي الموضوع بسهولة وسلام، ودعت لمقاطعة البرنامج.

أميمة طالب

كذلك أعلنت الفنانة أميمة طالب من خلال حسابها على إكس مقاطعتها التطبيق "وكتبت: "أنا أعلن مقاطعتي لتطبيق تيك توك".

داليا مبارك

وكتبت داليا مبارك عبر إكس: " طبعاً نقاطع تيك توك ونقاطع اي شي يمس بلدنا بسوء". السعودية خطططط أحمر".

بدر اللحيد

ودخل على الخط الممثل بدر اللحيد وكتب عبر إكس: " قلوبنا تنبض وفاء و ولاء وفداء لقادتنا ولوطننا مافيه شئ يغلى واغلا من الوطن".

فوز الفهد

كما أعلنت الفنانة ‏فوز الفهد مقاطعتها برنامج التيك توك تضامناً مع السعودية.