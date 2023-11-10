شكرا لقرائتكم خبر عن مع جريان السيول.. تحذير من أمطار غزيرة على جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه المتقدم إلى "تحذير" بهطول أمطار غزيرة على كامل محافظة جدة والشعيبة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان للسيول، انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 1 ظهرًا.

تجمعات السيول في مكة المكرمة

فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول في أثناء هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة في أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.