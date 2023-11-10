تراند اليوم : شاهد.. الأهرامات المصرية وتماثيل الفراعنة في قلب الرياض وسط إقبال من الزائرين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لقطات من داخل المدينة المصرية التي تضم الأهرامات وتمثال أبو الهول وبعض القطع الأثرية الفرعونية وسط إقبال من الزوار.

وتحتضن منطقة بوليفارد وورلد مجسَّمات لأهرامات الجيزة في مصر، وتُعدُّ من أشهر المعالم المصريَّة التي بُنيت قبل نحو 25 قرنًا قبل الميلاد، وتحتوي على ثلاثةِ أهرامات، هي: خوفو، خفرع، منقرع، وهي أسماء لملوك الفراعنة التي بنوها، إلى جانب وجود مجسَّم يحاكي «أبوالهول» الضخم في المنطقة.

وتحتوي المنطقة المصرية في موسم الرياض على أكثر من 100 متجر يُتيح للزوَّار اقتناء مشترياتهم من النحاس والفضة، والمنتجات ذات الصنع المصري، بالإضافة إلى الأزياء الشعبيَّة التي اشتهرت بها.