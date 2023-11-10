تراند اليوم : شاهد.. جندي إسرائيلي يحتمي خلف أسير محرر ويتخذ منه درعا بشرية في مواجهات مسلحة بالضفة الغربية

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو أحد عناصر الجيش الإسرائيلي يتخذ من الأسير المحرر علاء أبو هشهش، درعا بشرية خلال مواجهات في مخيم الفوار بالخليل.

وأبان الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يقف خلف الأسير الذي كان معصب العينين ليضمن عدم إطلاق النار عليه من زملاء الأسير.

يذكر أن القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واسعة وتعتقل العشرات في مدن وقرى الضفة الغربية واعتقلت 28 فلسطينيا خلال حملة المداهمات التي شنتها في مخيمي العروب والفوار، فجر اليوم الجمعة، وقامت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع السكان.