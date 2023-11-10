شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي.. الزوار يشيدون بحفاوة الضيافة وجودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من زوار المسجد النبوي الشريف، بمجمل الخدمات المقدمة لهم، للتيسير عليهم في تأدية عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة.

وتتضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة زوار المسجد النبوي.

وقال الزائر محمد فال من موريتانيا، إن ما تشهده المملكة من تطور ونمو وإزدهار مضطرد، بات ملاحظًا جدًا بين زيارة وأخرى، مؤكدًا أن هذه البلاد وأهلها سخرهم الله تعالى لخدمة ضيوفه القادمين من مختلف أقطار العالم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على المملكة وقادتها وشعبها الخير والنماء.

تسخير جميع الخدمات للزوار

كما أثنى الزائر، سيدي محمد من موريتانيا، على جميع الخدمات المسخرة لخدمة زوار المسجد النبوي بدءًا من الوصول إلى المغادرة، لافتًا إلى الاستفادة الكبيرة من الخدمات التقنية والإلكترونية التي أسهمت في التيسير على الجميع.

وأشاد الزائر عبد المحمود الإمام من السودان، بحفاوة الاستقبال من جميع العاملين على شؤون الزوار، مؤكدًا الشرف الكبير الذي تحظى به هذه البلاد الطاهرة بعنايتها ورعايتها للحرمين لخدمة الإسلام والمسلمين، وداعيًا المولى -عز وجل- أن يديم الخير والأمن على هذه الأرض المباركة وأهلها.

ولفت الزائر فيصل بو طبة من الجزائر، إلى ما لقيه من تسهيلات وخدمات متنوعة منذ وصوله، ناصحًا كل زائر للمدينة المنورة، بزيارة "المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية" المجاور لساحات الحرم لفوائده العلمية والمعرفية الكبيرة.

ووجه الزائر عمار الغزي من العراق المقيم في الولايات المتحدة، شكره وثناءه إلى حكومة وشعب المملكة على الجهود الكبيرة والأعمال الجليلة، وجودة الخدمة المقدمة للزوار والحرص على رعايتهم.