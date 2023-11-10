انت الان تتابع تزايد التهديدات للمسلمين في ألمانيا.. تعرض 40 مسجداً للهجوم منذ أحداث إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 نوفمبر 2023, 11:27 صباحاً

كشفت تقارير أمنية ألمانية أن نحو 40 مسجدًا تعرضت لهجمات مختلفة في عدة مدن منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي في إسرائيل. وأشار تقرير مكافحة التمييز الألماني إلى أن ما مجموعه 81 مسجدًا تعرض للهجوم منذ بداية العام الجاري، حيث وقعت نصف هذه الهجمات بعد أحداث إسرائيل. وأفاد التقرير بوجود بعض الهجمات التي لم يتم الإبلاغ عنها، وأن معظم الهجمات تمت على شكل رسائل تهديد واهانات، وتم أيضًا رمي قطع من لحم الخنزير أو وضع رسومات للنازيين الجدد على المساجد. وقالت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية الألمانية إن الجالية المسلمة تواجه تهديدات متزايدة منذ بداية الأحداث الجارية في إسرائيل، حيث يتم تسجيل عدة حالات معادية للمسلمين يوميًا.

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