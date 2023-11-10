تراند اليوم : شاهد.. الدبابات الإسرائيلية تصل إلى وسط مدينة غزة وتحاصر مربع المستشفيات الرئيسي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، تواجد الدبابات الإسرائيلية في وسط مدينة غزة، بجوار مربع المستشفيات الرئيسي بالقطاع.

وأوضح مقطع الفيديو، المصور من نوافذ منازل أهالي قطاع غزة الدبابات الإسرائيلية وهي تحاصر مستشفيات المربع من كل الاتجاهات.

ومن جانبها أكدت حكومة غزة اليوم الجمعة، أن دبابات إسرائيلية تتواجد في محيط مربع المستشفيات، الذي يضم مستشفيات "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية" بخلاف عدة مدارس.

وتابعت أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء أو طعام، بحسب العربية.