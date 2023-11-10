تراند اليوم : بالفيديو.. شقيقان يرويان تفاصيل إنقاذ طفلة من الغرق في أحد الأودية بحائل.. والكشف عن مصير شقيقتها بعدما حاولت مساعدتها

صحيفة الخليج 365: روى الشقيقان عاصي ومؤمن الشمري تفاصيل محاولة إنقاذ طفلتين جرفهما السيل في أحد الأودية في حائل.

وقال عاصي الشمري خلال لقاء له مع قناة "العربية": " طلعنا قبل يومين مع العائلة للتنزه ، وأقمت وشقيقي صلاة المغرب وأمي كانت جالسة على الكرسي بجوارنا وطاحت من على الكرسي، وقالوا بنات غرقن، وتركنا الصلاة وركضنا ونزلنا المياه"، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ طفلة بينما توفيت الأخرى.

وأوضح: " وجدنا طفلة تطلع وتنزل مثل الزتونة، وكانت المياه تغطينا، وأمسكت الطفلة وأعطيتها لشقيقي، والتراب انهال علينا، وبعض الأشخاص الذين تجمعوا سحبونا وطلعونا".

وأضاف: " بحثت عن الطفلة الثانية ولكنها كانت غرقت وتوفيت".

وأضاف مؤمن الشمري : " الطفلة الثانية كانت تساعد شقيقتها وطاحت، والله يرحمها".