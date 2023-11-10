شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي معروض للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

الإبلاغ عن المخالفين

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911، في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.