شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 5 مليار دولار.. تفاصيل دعم المملكة للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أنه وتقديرًا من المملكة العربية السعودية لحجم هذه الكارثة الإنسانية في غزة فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات من المواطنين.

وأشار خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لمساعدة المدنيين في غزة، أن هذا يأتي حرصاً على مشاركة الشعب السعودي لتخفيف أثر المعاناة على أشقائه من الشعب الفلسطيني.

الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وذكر أن حجم المبالغ التي رصدتْ من الدولة ـ أيّدها الله ـ والمواطنين حتى تاريخه أكثر من 115 مليون دولار أمريكي ولا تزال الحملة مستمرة إلى الآن.

وأضاف: أنه استشعاراً من المملكة العربية السعودية لمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني؛ قدمت في هذا الملف نموذجاً مشرفاً يليق بمكانتها الدولية أدت خلاله واجبها المنوط بها عبر حشد الجهود الإنسانية والتنموية.

هذا بجانب تسيير الجسور الإغاثية عبر القنوات الرسمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التي تولت تزويد المحتاجين بالمواد الإغاثية داخل فلسطين والدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

دعم السعودية للشعب الفلسطيني

وبلغ إجمالي المشاريع المنفذة 274 مشروعاً بمبلغ (5,187,114,254) دولاراً أمريكياً، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة منها 112 مشروعاً، بمبلغ (369,877,699) دولاراً أمريكياً.

وبين أن المملكة العربية السعودية تدعو لمواصلة الجهود بشكل مكثف لتخفيف تبعات الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة ورفع الحصار وفتح المعابر، وإيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وإيصال المساعدات للمحتاجين.

ودعا الله العلي القدير أن يمن على الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار والنماء، وأن يحظى هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح في تحقيق الاستجابة الإنسانية المطلوبة.