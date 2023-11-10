شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أعمال القمة السعودية الأفريقية بالرياض.

وفي كلمته قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-: ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني مما يؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري.

وقال سمو ولي العهد إن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة، مشيره سموه إلى أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وقال: يسرنا الإعلان عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية بقيمة تتجاوز مليار دولار.