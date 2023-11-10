شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجراءات صارمة لمعالجة الأخطاء في الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الأخطاء المكتشفة في الأسئلة، أثناء الاختبار أو عند التصحيح، ومعالجتها بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب ولا تؤثر على نتيجة الطلاب بشكل عام.

وأوضح دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الصادر من وزارة التعليم، أنه إذا اكتشفت أخطاء في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح، وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب، فيعالج الوضع بحيث تبقى الأسئلة على حالها.

الاختبارات المدرسية لوزارة التعليم

كما ويُحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة الإجراءات المتمثلة في إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.

وفيما عدا الحالتين السابقتين، فللإدارة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب، مع أهمية توخي الدقة في استخدام الإجراءات بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب.

تعليمات قبل دخول الاختبار

كما شددت الوزارة على عدد من التعليمات قبل دخول الاختبار، تتمثل في الآتي: ألا يحمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار، كتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق، ويمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص.

أيضا تضمنت التعليمات: كتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه. تجنب استخدام الطامس المبيض في ورقة الإجابة، تجنب تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد. تجنب الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت، تجنب أي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح وتعليمات الاختبارات. عدم الانتقال من مكان لآخر أثناء الاختبار دون الرجوع للملاحظ.

قواعد الاختبارات المدرسية

وأشار الدليل إلى أنه يُسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة بدخول الاختبار، ويُؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار يعامل وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة.

كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار، ويُحرر محضر تأخر طالب أكثر من «15» دقيقة تكرار تأخر، ولا يسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل أن يمضي نصف الوقت المحدد للإجابة إلا إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما؛ فيمكن خروجه بعد التأكد من وضعه وموافقة مدير المدرسة.

ويُمنع الإجابة عن أي استفسار في الأسئلة بما يُوحي بالإجابة أثناء سير الاختبار، أما في حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك عند الضرورة بالتنسيق مع معلم المادة.