السعودية | نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وصل إلى الرياض اليوم، نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بول ماشاتيل والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا علي بن يحيى نجمي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.